Sousse : 4700 m de câbles en cuivre volés

Environ 4700 mètres de câbles en cuivre pour réseau d’éclairage public ont été volés dans la ville de Sousse entre novembre 2018 et décembre 2019, a souligné à l’agence TAP, Mohamed Ikbel Khaled, maire de Sousse.

Ces opérations de vol ont endommagé les lampes et les transformateurs de courant utilisés par le réseau d’éclairage et dont les réparations ont couté à la municipalité de Sousse des pertes de l’ordre de 141 mille dinars, a-t-il affirmé.

Le maire de Sousse a regretté la propagation de ce phénomène ces dernières années et qui est à l’origine des coupures répétitives de l’électricité enregistrées dans plusieurs cités de la ville de Sousse dont notamment celles de Taffala, Bouhsina, Sahloul, Erriadh5 ainsi que la Médina de Sousse.