Sousse: Colloque sur le tourisme dans le monde arabe

Les travaux de la cinquième session du Colloque sur le tourisme dans le monde arabe ont démarré, lundi 31 octobre et se poursuivent jusqu’au 2 novembre 2022 à la Faculté des lettres et sciences humaines de Sousse, sur le thème de la « Gouvernance, communication et développement des territoires touristiques ».

Les participants à ce colloque, parmi un groupe de professeurs et d’universitaires de Tunisie et de 12 pays étrangers, débattront des solutions pour booster le tourisme en Tunisie « dont la majeure partie concerne le balnéaire », a indiqué le président du comité d’organisation, Mohamed Hellal.

Il a souligné que les chercheurs et experts, qui participent à cette rencontre, présenteront des modèles réussis d’une bonne exploitation des territoires en tant qu’espaces sociaux spécifiques à fort potentiel attractif pour les touristes, et donneront un aperçu sur la relation étroite entre géographie et industrie du tourisme.