Sousse-covid19: Démarrage des premières audiences par visioconférence au tribunal

Les audiences programmées lundi au tribunal de première instance de Sousse1 se sont déroulées par visioconférence.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le porte-parole du tribunal, Jaber Ghanimi a précisé que l’utilisation de la visioconférence est une première dans les tribunaux tunisiens, affirmant que l’expérience va se poursuivre durant les prochains jours et ce en fonction du développement de la situation sanitaire dans la région.

Les audiences, tenues lundi au tribunal, ont été consacrées à l’examen des procès de certains détenus dans la prison civile de Messadine (Sousse) et se sont déroulées via usage de la visiocommunication entre les juges et les accusés, qui étaient séparés dans deux salles distinctes, et ce à titre préventif dans le cadre de la lutte contre la propagation du covid19, a-t-il précisé à l’Agence TAP.