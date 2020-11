Sousse-covid19 : Trois décès et 65 nouveaux cas de contamination

Dans le gouvernorat de Sousse, trois personnes sont décédées des suites du covid-19, dont deux originaires de Hammam-Sousse et le troisième de Sousse-Erriadh, portant à 169 le nombre des défunts enregistrés dans la région depuis la propagation de l’épidémie, a souligné, mercredi, Hafsia Laadhari, chargée des programmes de santé à Sousse.

La région a connu également 65 nouveaux cas de contamination au coronavirus, après la publication des résultats de 240 analyses, a-t-elle indiqué à l’agence TAP.

Parmi ces cas, 11 détectés auprès du personnel médical et paramédical, ce qui porte à 6398 le nombre total de contaminations enregistrées dans la région depuis la propagation de l’épidémie.

Selon la même source, 12 nouvelles personnes se sont rétablies de l’infection, portant à 3156 le nombre des cas de guérison, tandis que 2992 cas portent toujours le virus et sont suivis et accompagnés par les équipes de la direction de la santé de Sousse.

A noter que 144 patients covid-19 sont hospitalisés actuellement dans les différents établissements sanitaires publics et privés du gouvernorat, dont 45 personnes placées en réanimation, d’après la même source.

