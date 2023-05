Sousse : Journée régionale des startups

Les activités de la Journée Régionale des startups, organisée par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (API), ont démarré, mercredi à Sousse, en présence d’un nombre important de jeunes entrepreneurs et de représentants des autorités régionales et des structures d’appui et de financement.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, en marge de cet évènement, le directeur de l’API, Omar Bouzouada a indiqué que la manifestation intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de l’Etat dans l’appui à l’investissement privé et l’encouragement à la création et au développement des entreprises.

Cette Journée vise également à faire connaître les mécanismes de soutien et d’accompagnement aux porteurs de projets innovants, ainsi que les programmes de financement et d’information destinés aux entreprises dans leurs différents stades de mise en œuvre, a précisé Bouzouada.

Au programme de cette journée, une table ronde portant sur les domaines de coopération entre les PME et les starrtups, dans le but d’améliorer la compétitivité des entreprises tunisiennes.

Il a également été question de faire connaitre davantage les incitations et les privilèges financiers accordés par l’Etat aux jeunes promoteurs, et l’opportunité de se rapprocher de leurs préoccupations, dont notamment, la nécessité de simplifier les démarches administratives et faciliter le financement d’entreprenariat.