Sousse : La bibliothèque régionale rouvre ses portes après quatre années de fermeture

La bibliothèque régionale de Sousse a rouvert ses portes, vendredi, après avoir été à l’arrêt pendant quatre ans, pour cause de travaux de réaménagement et d’entretien, a annoncé la commissaire régionale aux affaires culturelles à Sousse, Jalila Ajbouni.

Les travaux entrepris à la bibliothèque ont concerné principalement la réinstallation des réseaux électriques et d’eau, l’installation d’appareils de chauffage et de climatisation, ainsi que les travaux de déshumidification, contre une enveloppe de plus de 800 mille dinars, a indiqué Ajbouni dans une déclaration à l’Agence TAP.

Après réaménagement, la bibliothèque régionale de Sousse dont la fondation remonte à 1980, comprend désormais une section pour les enfants, une section pour les personnes âgées, une autre section réservée à l’âge préscolaire, en plus d’un compartiment destiné aux non-voyants et aux malvoyants, avec un total de 33222 titres.

Par ailleurs, le commissariat régional des affaires culturelles à Sousse, s’apprête à mettre en place prochainement, un certain nombre de bibliothèques publiques dans plusieurs régions du gouvernorat, à savoir, à Kalâa Kebira, Msaken et à El Knaies, a fait savoir Ajbouni.

