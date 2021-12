Sousse: Report de la grève générale au 13 janvier 2022

Les membres de la commission admistrative de l’Union régionale du Travail de Sousse a décidé au terme de ses travaux, dimanche, le report de la grève générale dans le gouvernorat de Sousse au 13 janvier 2022, a indiqué à l’agence TAP le Secrétaire général du syndicat régional de Sousse Kacem Zemni.La grève générale a été programmée pour le 6 janvier 2022, au début des travaux de la commission administrative de l’Union régionale du travail de Sousse réunie, dimanche matin, sous la présidence du Secrétaire général adjoint de l’UGTT Slaheddine Selmi, avait indiqué, Zemni dans une déclaration précédente à l’agence TAP.Reportée à trois reprises, la grève générale intervient dans un contexte de détérioration de la situation économique et sociale dans la région.Selon le responsable syndical, la grève générale a été décidée au vu de «la poursuite des politiques de marginalisation, d’exclusion et de discrimination à l’égard du gouvernorat de Sousse, qui s’est reflétée dans divers secteurs, notamment pour les travailleurs du tourisme, les salariés de la Société AMS (Atelier Mécanique du Sahel) et les travailleurs de la Société Tunisie-lait (Elben) ».D’autres facteurs ont également poussé le syndicat régional de Sousse à décréter une grève générale, a-t-il dit, citant notamment la détérioration des conditions sociales dans l’administration régionale de la santé et la société du transport du Sahel.Zemni a aussi déploré la vétusté de l’infrastructure de plusieurs établissements éducatifs publics, qui nécessite la construction de plus de 160 nouvelles salles de classe en raison du problème de surpopulation dans ces établissements, dénonçant en outre le manque d’enseignants et de cadres éducatifs.

- Publicité-