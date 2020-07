Sousse: Une liste préliminaire de 14 grands projets a été fixée

La ministre auprès du chef du gouvernement chargée des Grands projets nationaux, Lobna Jeribi, a affirmé que depuis la prise de ses fonctions une liste préliminaire de 14 grands projets a été fixée, certains dans le cadre du partenariat entre les secteurs public et privé et d’autres dans celui de l’investissement privé, outre des projets d’infrastructure et de développement urbain intégré.

Elle a ajouté lors de l’ouverture des travaux de la conférence nationale sur « les zones industrielles : la réalité, les perspectives et les moyens d’assurer la sécurité industrielle » organisée, lundi, à Sousse que parmi les projets de développement urbain intégré figurent l’aménagement de la gare ferroviaire de Sousse et le projet de concession d’aménagement et d’exploitation du parc urbain » El Zouhour « ( gouvernorat de Sousse).

Jeribi a fait savoir qu’une feuille de route est en cours d’élaboration pour faire avancer la réalisation des projets et éliminer les obstacles .

» Le ministère a, également, entamé la mise en place d’une base de données actualisée sur les grands projets dans chaque gouvernorat afin de trouver une nouvelle dynamique d’interaction avec les régions « a encore avancé la représentante du Gouvernement.

Jeribi a affirmé qu’il n’est possible de sortir de la crise économique et sociale et de surmonter les effets négatifs de la pandémie de covid-19 qu’en continuant à travailler et en redoublant d’efforts dans le domaine de l’investissement et de la création de projets et en levant les obstacles face aux investisseurs, à la faveur de la libération des énergies et l’encouragement de l’initiative privée.

Elle a souligné, en outre, que la régularisation des situations foncières et l’aménagement des zones industrielles et leur mise à la disposition des investisseurs et des promoteurs est l’un des mécanismes les plus importants pour offrir des conditions de réussite à l’investissement et un terrain favorable aux grands projets.