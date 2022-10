Sousse: Visite d’une délégation tchèque pour la préparation de la prochaine saison touristique

Une délégation de 20 représentants de tours opérateurs et d’agences de voyage tchèques a effectué un voyage d’étude au gouvernorat de Sousse dans le cadre des préparatifs pour la saison touristique prochaine.

A ce sujet, l’une des représentantes des agences de voyage tchèques, Emma Khroum a indiqué à la TAP que la délégation a visité Sousse pour prendre connaissance des spécificités culturelles et archéologiques de la ville ajoutant qu’elle s’est aussi déplacée dans plusieurs zones touristiques de la Tunisie à l’instar de Sidi Bou Said Carthage Hammamet Monastir et Mahdia.

De son côté, le délégué régional du tourisme à Sousse, Taoufik Belgaied a mis l’accent sur l’importance du marché tchèque signalant que le marché vient à la 9ème place au niveau du nombre des visiteurs à la zone Sousse-Kantaoui.

Durant la période allant du 1 janvier jusqu’au 10 octobre 2022, 16 987 touristes tchèques ont visité la zone touristique Sousse-Kantaoui soit une hausse de plus de 630% par rapport à la même période de l’année 2021, selon la même source.