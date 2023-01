SpaceX demande l’autorisation d’exploiter Starlink en Tunisie

SpaceX, l’entreprise américaine spécialisée dans le domaine de l’astronautique et du vol spatial, fondée par Elon Musk, serait en train d’effectuer les démarches nécessaires pour exploiter Starlink dans un autre pays africain, rapporte Carthagemag.

Starlink vise à fournir une connexion Internet haut débit à travers le monde grâce à une constellation de 42 000 satellites placés en orbite basse d’ici 2027.

Le ministère tunisien des technologies de la communication a travaillé avec SpaceX pour créer une licence d’exploitation dans le pays.

Les télécommunications tunisiennes étant solides, la licence permettrait à SpaceX d’opérer dans les zones rurales et reculées du pays.

Bien que ce ne soit pas un bon emplacement pour SpaceX en termes de rentabilité, cela lui permettrait de mettre un pied dans le secteur une fois accomplies les réglementations gouvernementales.

SpaceX n’a pas commenté le processus et n’a pas confirmé si elle travaillait avec les autorités tunisiennes.

SpaceX n’a pas non plus indiqué la tarification qui serait mise en place. Cependant, on présume qu’elle serait similaire à celle pratiquée dans autres pays , soit 599 USD pour l’antenne, le routeur et les frais de démarrage.