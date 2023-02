Sport Automobile: 1ere édition du Rallye international des jasmins du 12 au 16 février en cours

Le comité d’organisation du 1er Rallye des jasmins (12-16 février), destinés exclusivement aux pilotes femmes, a fait état de la participation de plusieurs dizaines de concurrents originaires de Tunisie, de France, du Canada et d’Algérie.

Le président dudit comité, Jamel Dabbabi a, lors d’une conférence de presse donnée lundi à Tunis, indiqué que le coup d’envoi du Rallye des jasmins sera donné à Yasmine Hammamet pour une arrivée à la ville d’El Jem en passant par cinq étapes sur une distance de 1483 kilomètres.

La première étape, longue de 350 km, ralliera Hammamet à Matmata, la seconde (208 km) partira de Matmata-Chnenni vers Ksar Ghilène, la 3e étape (335 km), propose un périple entre Ksar Ghilène et Tozeur, la 4e (375 km) se jouera entre Tozeur-Tamaghza et Kairouan, et la dernière s’étallant sur 215 km mènera au point de départ Hammamet.

De son côté, le Président de la fédération tunisienne de l’Automobile, Hichem Ameur a fait savoir que le rallye des jasmins sera respectueux du code de la route et fixera une limite quant à la vitesse des engins en course.

Selon lui, la FTA intégrera ce rallye dans son calendrier annuel des compétitions.

« Ce rallye permettra de valoriser le patrimoine culturel et touristique de la Tunisie », a déclaré Ameur, rappelant que le sport automobile a largement contribué à l’activité touristique pendant la pandémie liée au Covid.

