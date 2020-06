Sport/Bizerte: Saidani demande de prendre en charge les travaux du stade 15 octobre

Le président du CA Bizertin, Abdessalam Saidani a demandé, mardi, à la municipalité de Bizerte, de prendre en charge les travaux de revêtement de la pelouse principale du stade 15 octobre en garzon artificiel de la 6e génération.

Dans une correspondance adressée au maire de Bizerte, dont le correspondant de l’agence TAP a obtenu une copie, Saidani s’est engagé à assurer tous les frais nécessaires pour la revêtement de la pelouse et à achever ces travaux d’ici fin novembre prochain.

La demande de Saidani est intervenue au moment où le conseil régional vient d’accorder à la municipalité de la place une enveloppe de 1,5 millions de dinars pour le réaménagement et le revêtement du terrain et après avoir réglé tous les différends avec le promoteur des anciens travaux.

Par ailleurs, le gouverneur de Bizerte, Mohamed Gouider, a déclaré à l’agence TAP qu’une réunion élargie a été programmée pour ce vendredi à partir de 16h00, au siège du gouvernorat afin de collecter des fonds et prendre les mesures nécessaires pour sauver le club de la crise qu’il traverse et l’éloigner du spectre de la relégation qui le menace.