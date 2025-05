Star Assurances publie son deuxième rapport de durabilité : une ambition renforcée pour un avenir plus juste et responsable

STAR Assurances est fière d’annoncer la publication de son deuxième rapport de durabilité, couvrant l’exercice 2024. Ce document témoigne de notre engagement indéfectible envers la Responsabilité Sociétale des Entreprises et de notre volonté de contribuer activement à un avenir plus durable, inclusif et équitable.

Conformément au Guide de Reporting ESG de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT), ce rapport illustre notre progression dans l’intégration des principes de durabilité au cœur de nos activités. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 et s’inscrit dans la continuité de notre première publication, renforçant notre engagement à répondre aux attentes de nos parties prenantes.

En 2024, STAR Assurances a redoublé d’efforts pour réduire son impact environnemental, tout en amplifiant ses actions sociétales.

« Comptez sur nous » bien plus qu’un slogan, c’est l’expression de notre mission : être un acteur de confiance qui agit pour un monde plus juste et solidaire.

Nous sommes fiers des progrès réalisés en 2024, mais nous savons que le chemin vers un avenir durable est encore long.

En 2025, nous continuerons d’innover et de collaborer avec nos partenaires pour repousser les limites de ce que nous pouvons accomplir ensemble .

Ce rapport est une invitation à découvrir nos réalisations, mais aussi à nous rejoindre dans cette démarche collective pour un avenir meilleur. Nous remercions nos collaborateurs, partenaires et clients pour leur confiance et leur engagement à nos côtés.

Pour consulter le rapport complet, rendez-vous sur notre site officiel : https://www.star.com.tn/storage/RA%20RSE%2016I04I2024.pdf

À propos de STAR Assurances

Fondée en 1958, STAR Assurances est un acteur majeur du secteur des assurances en Tunisie. Engagée dans une démarche RSE depuis 2023

La STAR place la durabilité et l’innovation au cœur de sa stratégie, avec pour ambition de construire un avenir plus responsable pour tous.

Contact presse

[Manel M’RAD]

Responsable RSE-STAR Assurances

Email : [[email protected]]

ENSEMBLE, ASSURONS UN AVENIR DURABLE

QR CODE du rapport RSE 2024