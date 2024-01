Starlink : Un changement de donne pour la connectivité Internet en Tunisie ?

La Tunisie est confrontée depuis des années à une connectivité internet qui n’est pas toujours satisfaisante, indique le site dédié Any Uak Media, qui ajoute que , toutefois, la situation est sur le point de changer avec l’introduction de Starlink, un service internet par satellite fourni par SpaceX.

Starlink change la donne en matière de connectivité internet en Tunisie, car il promet de fournir un accès internet à haut débit même dans les zones les plus reculées du pays. Le service est fourni par une constellation de satellites en orbite basse, qui sont placés plus près de la surface de la terre que les satellites géostationnaires traditionnels. Cela signifie que la latence, ou le retard, des signaux Internet est considérablement réduite, ce qui se traduit par des débits internet plus rapides.

Le gouvernement tunisien a reconnu l’importance d’améliorer la connectivité internet du pays et a cherché activement des solutions pour résoudre ce problème. Il a déjà pris des mesures pour moderniser l’infrastructure internet du pays, notamment en déployant des câbles à fibre optique et en mettant en place un réseau national à large bande. Toutefois, ces efforts ont été lents et n’ont pas permis d’atteindre toutes les régions du pays, fait remarquer la même source.

Un « coup de fouet »

Le service internet par satellite de Starlink devrait donner un coup de fouet à la connectivité internet de la Tunisie, qui en a bien besoin, assure-t-elle. Le service est actuellement en phase de test bêta et les premiers rapports suggèrent qu’il tient ses promesses en matière d’internet à haut débit. Le service est également relativement abordable, avec des frais d’équipement uniques et un abonnement mensuel.

L’un des principaux avantages de Starlink est sa capacité à fournir une connectivité internet aux zones reculées qui sont actuellement mal desservies ou non desservies par les fournisseurs d’accès Internet traditionnels. Ceci est particulièrement important en Tunisie, où de nombreuses zones rurales ont un accès limité à l’Internet. Le service Internet par satellite de Starlink peut contribuer à combler cette fracture numérique et à offrir des chances égales à tous les Tunisiens.

Le service de Starlink devrait également profiter aux entreprises tunisiennes, en particulier celles des secteurs de la technologie et du commerce électronique. L’internet à haut débit est essentiel pour que ces entreprises puissent fonctionner efficacement et être compétitives sur le marché mondial. Grâce au service Internet par satellite de Starlink, les entreprises tunisiennes peuvent accéder à l’Internet à haut débit indépendamment de leur localisation, ce qui leur donne un avantage concurrentiel.

Cependant, l’impact du service Internet par satellite de Starlink sur l’infrastructure Internet existante de la Tunisie suscite également des inquiétudes. Certains experts craignent que le service n’entraîne une concentration du trafic Internet sur le réseau satellitaire, ce qui pourrait surcharger l’infrastructure internet existante du pays. Il pourrait en résulter une surcharge de l’infrastructure internet existante du pays. Cela pourrait se traduire par des vitesses d’Internet plus lentes pour ceux qui n’utilisent pas le service de Starlink.

Malgré ces inquiétudes, le service Internet par satellite de Starlink est une solution prometteuse aux problèmes de connectivité Internet de la Tunisie. Le service a le potentiel de révolutionner l’infrastructure Internet du pays et d’offrir des opportunités égales à tous les Tunisiens. Au fur et à mesure que le service se développera, il sera intéressant de voir comment il influencera l’économie et la société tunisiennes dans leur ensemble.

Il est utile de rappeler que Starlink est un fournisseur d’accès à Internet par satellite de la société SpaceX qui s’appuie sur une constellation de satellites comportant des milliers de satellites de télécommunications placés sur une orbite terrestre basse. Starlink est le premier fournisseur d’internet par satellite à choisir cette orbite plutôt que l’orbite géostationnaire, car elle permet de diminuer la latence (le temps de réponse) en la faisant passer de 600 ms à environ 20 ms. La constellation est en cours de déploiement depuis 2019 et repose sur environ 4 700 satellites opérationnels mi-décembre 2023. Fin 2023, Starlink compte environ deux millions de clients dans une cinquantaine de pays, dont la France, qui ont autorisé la société à utiliser les fréquences nécessaires au système.