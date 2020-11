Station de recharge 100% autonome pour le robot tunisien « P-Guard »

Une station de recharge autonome vient d’être développée par la start-up tunisienne Enova ROBOTICS. Elle permet de recharger le robot tunisien de patrouille P-Guard déployé pendant le confinement imposé pendant la première vague du coronavirus ( 16 mars/4 mai 2020) et qui a fait parler de lui à l’échelle nationale et internationale.

Grâce à cette innovation, P-Guard pourrait, désormais, de se recharger de manière 100% autonome et d’être, par conséquent, opérationnel 24h/24, indique la start-up.

« A tout moment, le robot peut repartir en mission directement, depuis son lieu de charge, que ce soit pour une levée de doute ou une ronde de surveillance. Une fois chargé à 100%, la batterie du robot lui permet d’effectuer des missions mobiles pendant plus de 8 heures sans interruption. Dès l’apparition d’un signal de batterie faible, le robot retourne à sa station de recharge « , a-t-on encore expliqué, de même source.

En effet, le robot mobile « P-Gaurd » a été déployé par la police dans les rues de la capitale Tunis pour s’assurer que les gens restent bien confinés. La vidéo montrant ce robot s’adressant à des personnes dans les rues désertes et leur demandant de revenir chez eux, a été largement partagée sur la toile.

Techniquement, le robot télécommandé, est doté d’applications multi-terrains. Il est entièrement autonome et recueille en temps réel des quantités importantes de données de son entourage et dissuade les comportements négatifs. Il fournit aux professionnels de la sécurité une interface pour passer en revue les événements générés par des « yeux et oreilles » intelligents.

A Travers des messages préenregistrés, le robot transmet des alertes à l’interface de contrôle ou interpelle en direct via les haut-parleurs.

Il détecte aussi, d’une façon autonome, des intrusions et des anomalies à l’aide d’algorithmes d’intelligence artificielle.

Le 24 mars 2020, le robot P-Guard, a fait sa première tournée devant le ministère de l’Intérieur, pour renforcer et accompagner les mesures préventives annoncées par l’Etat.

Enova Robotics est une start-up tunisienne spécialisée dans la conception et la fabrication de robots. En dépit de son jeune âge, cette entreprise, à l’instar d’autres start-up tunisiennes, est parvenue à s’implanter à l’international, notamment, en Europe, en Afrique et dans la région MENA.