STEG- Sonatrach :Renouvellement du contrat d’achat et de vente du gaz naturel

La Société tunisienne de l’Electricité et de Gaz (STEG) et la compagnie algérienne des hydrocarbures, Sonatrach ont décidé de renouveler le contrat d’achat et de vente du gaz naturel (du 3 mars 1997), pour les huit prochaines années, jusqu’à 2027, avec possibilité de le prolonger une autre fois, de 2 autres années, a annoncé, jeudi, le ministère de l’Energie, des mines et de la Transition Energétique.

Les deux parties se sont accordées, également, à augmenter le volume du gaz naturel déja convenu par contrat, de 20%, à partir de 2025, et ce, en prévision de la hausse attendue de la consommation sur ce marché stratégique.

Le département de l’Energie a souligné, dans ce cadre, que cet accord permettra à la STEG d’assurer son approvisionnement en gaz naturel, durant les années à venir, et à la Sonatrach de renforcer sa position, en tant que fournisseur principal de gaz naturel en Tunisie.