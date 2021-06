Suspension de la vente des tests rapides !

Le président du syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie (SPOT), Naoufel Amira, a assuré jeudi, que « la vente des tests rapides contre le covid, dans les pharmacies, est suspendue. »

Lors de son intervention dans La Matinale de Shems Fm, Amira a ajouté que « l’opération de vente allait démarrer cette semaine, mais cette décision a été suspendue jusqu’à l’organisation convenable de l’opération. »

Il a expliqué que « le test doit être effectué par un professionnel de la santé et non à domicile, ce qui demande plus de préparatifs notamment dans les cas positifs. »

S’agissant du prix, Amira a indiqué que le ministère de la Santé a proposé un tarif de 20dt. « Ce prix engendrera la réticence des officines car le prix proposé ne couvrera pas la charge. »a-t-il estimé.

