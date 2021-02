Suspension des activités au port commercial de Sfax

Les différentes activités du port commercial de Sfax ont été suspendues, suite à la grève présentielle des agents de la marine marchande et des ports, ce mardi 2 et mercredi 3 février 2021, rapporte Mosaique fm.

Nejib Gabsi, secrétaire général adjoint du syndicat de base des agents de la douane de la marine marchande et des ports, a déclaré au correspondant de Mosaïque FM à Sfax que leurs revendications se rapportant au recrutement et à l’arrêt de l’engagement par détachement, ainsi qu’à la régularisation de la situation des agents diplômés et à celle des agents qui occupent des fonctions ne correspondant pas à leur grade.

Plusieurs autres demandes ont été également formulées, tels que l’entretien de l’équipement, la mise à jour du règlement intérieur de la caisse sociale, le paiement des agents, le versement des dûs des agents victimes d’accidents de travail …

Il a ajouté que les agents de l’Office de la marine marchande et des ports de Sfax sont disposés à monter au créneau, si leurs revendications viennent à être ignorées.