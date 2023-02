Swicorp et V.A ne vendront pas leurs parts dans Sotipapier

Le CMF avait autorisé l’Offre Publique d’Achat obligatoire sur les actions de la Sotipapier (Société Tunisienne Industrielle du Papier et du Papier Carton), initiée par les sociétés agissant de concert « Sango Ellis S.A » et « S&S Ellis Holding », toutes les deux de droit tunisien et détenant 51,54 % du capital, concernera 24,47% du capital de la société, désormais dirigée par Philippe Lacoste.

Il convient cependant de noter que les actionnaires «Value Consulting» et «Swicorp Conseil et Investissement» détenant respectivement 5 433 546 actions (soit 19,28% des droits de vote de la société) et 1 326 901 actions (soit 4,71% des droits de vote de la société), ont manifesté, individuellement, par écrit, leurs décisions de ne pas céder leurs actions dans le cadre de l’offre en question.