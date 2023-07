La Sotipapier réalise un résultat net bénéficiaire de 25.980.182 DT

Les états financiers individuels de la Société Tunisienne Industrielle du Papier et du Carton (SOTIPAPIER), arrêtés au 31 décembre 2022, ont été soldés par un résultat net bénéficiaire de 25.980.182 DT et un un total bilan de 129.408.961 DT.

D’après des données publiées lundi sur le site de la bourse de Tunis, l’Assemblée Générale Ordinaire de la société a approuvé les états financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022 se soldant par un total bilan 131.699.279 DT et un résultat net du groupe de 25.851.047 DT et des intérêts des minoritaires de 2.865 DT.

L’AGO a décidé d’affecter les résultats bénéficiaires de l’exercice, clos le 31 décembre 2022, et s’élevant à 25.980.181,769 DT, soit un dividende de 0,470 dinar par action (43,12% du nominal).

Les actionnaires minoritaires de la SOTIPAPIER sont convoqués une seconde fois à une Assemblée Générale Elective AGE, devant se tenir le jeudi 27 juillet 2023 à 9h au siège social de la société à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour relatif à l’Election d’un nouvel administrateur représentant les actionnaires minoritaires de la Société et les pouvoirs pour formalités.