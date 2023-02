D’après le journal La Presse, du dimanche 19 février, la Tunisie va pouvoir disposer, désormais, des données, en temps réel, sur le flux migratoire dans sa zone géographique grâce au Système national d’information sur la migration (SIM), Migra Data, qui permet de consulter et présenter des statistiques et indicateurs sur la migration.

Il a été développé suite à une consultation des différents acteurs impliqués dans la question de la migration. Ce système vise à favoriser la modernisation des outils de travail au sein du ministère des Affaires sociales et aide à renforcer un système de gouvernance de la migration basé sur des données probantes ainsi qu’à appuyer le rôle de l’Observatoire national de la migration (ONM) qui œuvre à assurer la coordination, le traitement et l’analyse des données. Le SIM Migra Data sera alimenté et partagé entre les différentes institutions publiques œuvrant sur cette thématique, mais aussi les structures de recherche, institutions de l’enseignement supérieur et tout autre organisme désirant accéder aux données. Dans ce cadre, un processus d’étude des besoins en informations, et en indicateurs de l’ONM ( Organisation nationale de la migration) et des différentes institutions traitant de la question migratoire, a été lancé depuis la première phase du projet.