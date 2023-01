Tabboubi veut renforcer la coopération avec les syndicats en Norvège

Le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Tabboubi a appelé lundi lors de sa visite à Oslo (Norvège) à poursuivre la coopération entre la centrale syndicale et les syndicats en Norvège tout en prenant en considération les défis socio-économiques à relever en Tunisie.

Tabboubi a ajouté lors d’une séance de travail avec la ministre norvégienne des affaires étrangères axée sur le dialogue social la nécessité de prendre en considération les dossiers de sécurité sociale et le rôle de l’Etat en matière d ‘enseignement, de la santé et du transport. La ministre des affaires étrangères a souligné pour sa part, l’importance du dialogue social qui forme un pilier du développement économique en parallèle au respect des droits de l’Homme, des libertés et de la démocratie.

Une délégation tripartite, composée du ministre des affaires sociales, Malek Zehi, du ministre de l’économie, Samir Saied, du secrétaire général de l’UGTT et du président de l’UTICA, effectue une visite de 3 jours à Oslo, à l ‘invitation de la présidente de la confédération norvégienne des syndicats et du président de la confédération norvégienne des entreprises. La visite s’inscrit dans le cadre de la consolidation des relations bilatérales dans les secteurs économique et social entre les deux pays.