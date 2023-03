TABC signe avec Business -France pour développer les relations trilatérales

Tunisia-Africa Business ( TABC,) a signé vendredi, à Paris, une nouvelle convention de partenariat avec » Business France » (agence gouvernementale), visant à développer la triangulation Tunisie, France-Afrique notamment vers l’Afrique subsaharienne et à œuvrer pour l’attraction des investisseurs français.

Cette convention vise également à accompagner les entreprises françaises installées en Tunisie (plus que 1000 entreprises), et en Afrique et à organiser des missions et des manifestations économiques, soit en Tunisie, en France ou en Afrique, selon des données publiées par TABC.

La signature de cette convention de partenariat a eu lieu en marge d’un séminaire organisé à Paris « Décarbonisation & transition énergétique France – Tunisie ».

Le TABC a évoqué l’organisation d’une manifestation tuniso-française dans le cadre d’un partenariat entre le conseil et » Business-France en marge de la 6ème édition de la conférence internationale #FITA2023, la transition énergétique. « qui se tiendra les 3 et 4 mai 2023 en Tunisie.

Il convient de signaler que le TABC œuvre à développer la Coopération sud-sud, outre l’amélioration du positionnement de la Tunisie sur le marché africain et la proposition de suggestions pour faciliter l’investissement dans le continent noir.

Business-France œuvre à booster l’économie française sur la scène internationale, accompagner les entreprises françaises exportatrices et mobiliser des investissements internationaux en faveur de la France.

