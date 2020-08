Taboubi appelle à une « rapide » formation d’un gouvernement capable de répondre aux exigences sociales

Reçu lundi par le chef du gouvernement désigné, Hichem Mechichi, le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a appelé à accélérer la formation d’un gouvernement « capable de répondre aux exigences sociales et aux échéances nationales ».

Il a mis en garde contre le recours à un gouvernement élargi plus que de raison à travers les « conseillers et les chargés de mission », y voyant un « message positif au peuple tunisien »