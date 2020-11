Taboubi appelle l’UE à soutenir l’emploi et le développement en Tunisie

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a appelé, vendredi, les pays de l’Union européenne à appuyer le développement et l’emploi en Tunisie.

Lors de son entretien avec le nouvel ambassadeur de l’UE en Tunisie, Marcus CORNARO, Taboubi a évoqué les principaux acquis réalisés en Tunisie depuis la révolution pour la liberté et la dignité citant les défis et les attentes du peuple tunisien concernant le développement et l’emploi.

D’après un communiqué de l’UGTT, Taboubi a aussi indiqué que la Tunisie est confrontée à des défis sociaux et économiques importants qui nécessitent le renforcement des investissements privés dans les régions intérieures et la promotion de l’emploi des jeunes diplômés mettant l’accent sur l’importance de soutenir la Tunisie dans sa transition économique.