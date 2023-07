Taboubi : «Aucune autorité n’a été en mesure d’assujettir l’UGTT»

« L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) demeurera toujours ciblée et menacée, mais elle restera forte et inébranlable », a affirmé son secrétaire général Noureddine Taboubi lundi 4 juillet 2023, lors du congrès de la Fédération générale de l’électricité et du gaz tenu à Hammamet. C’est ce qu’a rapporté l’organe de presse de la centrale syndicale, »Echaab News ».

Et de souligner que l’organisation restera un fort défenseur des libertés syndicales, individuelles et générales.

Taboubi a expliqué que l’UGTT s’occupe des affaires nationales parce qu’elle s’est construite par le sang des martyrs et les luttes des syndicalistes. Elle restera, selon lui, une « tente nationale » qui accueillera toutes les femmes et tous les hommes tunisiens, grâce à la volonté de ses enfants.

« Aucun gouvernement ou autorité n’a été en mesure d’assujettir l’organisation ou de porter atteinte à son indépendance », l’UGTT représente, selon ses dires, le passé, le présent et l’avenir.