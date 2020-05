Taboubi exprime le rejet de l’UGTT à toute atteinte aux symboles et institutions de l’Etat

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi a déclaré jeudi que l’Union générale Tunisienne du travail (UGTT) rejette toute atteinte aux symboles et institutions de l’état.

Taboubi a souligné, lors d’une réunion avec le président de la République, Kais Saied, qui s’est tenue en présence des membres du bureau exécutif de l’UGTT, la nécessité de respecter la légitimité, l’Etat de droit et le processus démocratique, indique un communiqué de la présidence de la république.

Selon le communiqué, Taboubi a affirmé que cette rencontre avec le chef de l’état intervient sur fond d’un climat politique marqué par des tensions qui se sont répercutées sur la situation sociale dans le pays.

Le secrétaire général de l’UGTT a souligné l’importance de tirer des leçons du passé, de percevoir l’avenir avec optimisme et de répondre aux aspirations des citoyens.

La situation générale dans le pays, les conditions sociales liées à la pandémie du Coronavirus et ses répercussions ont été également à l’ordre du jour.