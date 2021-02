Taboubi: la solution à l’impasse du remaniement ministériel se profilera dans les heures à venir !

Intervenu au micro de radio Express FM, vendredi 5 février 2021, le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi a expliqué que le programme économique et social du syndicat est prêt. Il a ajouté que lorsqu’un programme est présenté, il le doit auprès d’un gouvernement indépendant et totalement conscient de situation du pays. « Chaque chef de gouvernement qui sera investi sera entouré d’un groupe de partis« , a déclaré Noureddine Taboubi avant d’ajouter: « Nous n’avons pas trouvé le négociateur compétent et responsable qui, lorsqu’il prend un dossier, effectue l’accompagnement nécessaire et de la même manière. »

Le SG de la Centrale syndicale a appelé le chef du gouvernement et le ministre des Finances à tenir des discussions publiques au sujet de toutes les réformes, et qui seront diffusées en direct à la télévision. Par ailleurs, Noureddine Taboubi a indiqué que la dernière rencontre avec le président de la République avait eu lieu à la demande de ce dernier. Il a précisé à ce titre que lors de cette rencontre, il a été question de la crise au sein du gouvernement et de la manière d’y faire face.

Noureddine Taboubi a ajouté que la position du Président de la République au Conseil de sécurité nationale concernant la prestation de serment était claire. Et d’expliquer que la solution pour sortir de cette crise se profilera dans les prochaines heures, indiquant qu’il y a des partis qui honoreront la voix de la sagesse pour le bien du pays.