Taboubi répond à Kais Said

Ouvrant, vendredi matin 3 février, les travaux de la Commission administrative extraordinaire de l’UGTT, son secrétaire général, Noureddine Taboubi , a souligné qu’après l’échec de la voie à laquelle il a appelé et le boycott par le peuple tunisien, des deux tours des élections législatives, le président Kais Said aurait du s’adresser au peuple, comme le commande la sagesse, en vue d’œuvrer à la recherche de solutions aux questions épineuses intéressant la situation en Tunisie. D’autant que la Tunisie traverse, en ce moment, une conjoncture des plus difficiles à divers niveaux.

Taboubi a ajouté, selon Radio Diwan FM, que le président a choisi la voie erronée, estimant que son allocution à la caserne de la garde nationale d’El Aouina visait à terroriser et à faire peur au peuple tunisien.

Il a noté que le choix par le président des termes de « libération » , « émancipation » et « épuration » dans son allocution recèle un appel direct aux tunisiens pour s’entretuer et se dresser les uns contre les autres, ce qui est grave.

Taboubi a poursuivi que le chef de l’Etat cherche à détourner les regards des résultats médiocres enregistrés par les élections et l’échec de ses choix, pour les orienter vers l’UGTT, affirmant que l’Organisation ouvrière dit au président « sois le bienvenu ».