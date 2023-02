La sélection tunisienne de taekwondo s’est distinguée lors de la première journée du tournoi international d’Egypte en remportant deux médailles d’or et une d’argent.

Les médailles d’or ont été l’oeuvre de Chayma Toumi (-57 kg) et de Jasser Laouini (-68 kg), tandis que la médaille d’argent est revenue à Ikram Dhahri (-49 kg).

Le bilan tunisien pourra être revu à la hausse après l’entrée en lice de Firas Gattoussi (74 kg), Yassine Barhoumi (-63 kg) et Moataz Aifaoui (-87 kg).

