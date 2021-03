Tarak Chérif élu président d’ANIMA Investment Network

Le réseau ANIMA a élu à l’unanimité son nouveau président en la personne de Tarak Chérif, président de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), qui devient ainsi le 6ème Président d’ANIMA Investment Network.

C’était lors de la réunion du Conseil d’Administration de l’association ANIMA Investment Network réuni le 25 février 2021.Tarak Chérif qui succède à Abdelkader Betari, représentant l’Agence de l’Oriental (Maroc), a confirmé son ambition de renforcer la position d’ANIMA comme l’un des plus importants réseaux de coopération pour la promotion des investissements et le développement des entreprises entre l’Europe, le Moyen Orient et l’Afrique, et de s’appuyer sur la puissance de ses 70 organisations membres présentes dans 18 pays, et plus de 400 experts mobilisables.

« Je souhaite que nous puissions travailler ensemble aux enjeux qui nous préoccupent et pour lesquels ANIMA doit jouer un rôle majeur : la relance économique et la compétitivité de nos économies, l’attractivité des territoires, les enjeux climatiques et de développement durable, le dialogue et la coopération entre les organisations et les entreprises de nos pays méditerranéens », a déclaré Tarak Chérif.