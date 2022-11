Tarek Hamila achète du CellCom en bourse

Dans une « déclaration des opérations significatives réalisées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont liées » faites à la Bourse de Tunis, Tarak Hamila a annoncé l’achat de 8.792 actions de sa propre entreprises, pour le montant d’un peu plus de 28 mille DT. Hamila est le président du conseil d’administration de CellCom, entreprise qui n’avait pas réalisé ce qu’elle avait promis à ses actionnaires comme nous l’écrivions en octobre dernier, où il détient 31,87 % à travers le groupe Y.K. Holding.

Au 30 juin 2022, l’entreprise spécialisée en téléphonie, dégageait un résultat d’exploitation négatif d’un peu plus de 237 mille DT après presqu’autant à la même période de 2021, et un résultat net déficitaire de plus de 1,3 MDT, presque le triple de ses pertes à la même période de 2021 (0,368 MDT).