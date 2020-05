Tataouine: 149 Tunisiens rapatriés de Libye

Un groupe de 149 Tunisiens ont été rapatriés, lundi après-midi, de Libye via le point de passage frontalier Dhiba-Wazen (gouvernorat de Tataouine), selon le Consulat général de Tunisie à Tripoli.

Bloqués depuis plus d’un mois dans la région de Djbel Al Garbi en Libye, les rapatriés ont subi des tests médicaux avant d’être transférés vers l’île de Djerba où ils seront placés en confinement obligatoire, a affirmé une source sécuritaire à l’Agence TAP.

Depuis le début de la crise du Covid-19, quelque 4000 Tunisiens ont été rapatriés de Libye par voie terrestre, via les passages frontaliers Ras Jedir et Dehiba-Wazen et par voie aérienne, depuis les bases aériennes de Benghazi et Misrata.