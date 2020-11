Tataouine : Des décisions seront prises et seront annoncées ce dimanche

La présidence du gouvernement a déclaré vendredi dans un communiqué que le chef du gouvernement, Hichem Mechichi a assisté, hier soir, jeudi, à un conseil ministériel restreint consacré à l’examen des problèmes de développement dans le gouvernorat de Tataouine et aux moyens de résoudre la crise au Kamour.

Le communiqué ajoute que la liste des décisions prises au profit du gouvernorat de Tataouine a été finalisée en application du texte de l’accord du 15 juin 2017, en plus de l’approbation d’une nouvelle série de mesures visant à booster l’investissement, l’emploi et l’amélioration des conditions de vie des citoyens de la région.

La même source a souligné que le chef du gouvernement a chargé le chef de la délégation gouvernementale et le gouverneur de la région de présenter les résultats du Conseil ministériel restreint à la délégation représentant les organisations nationales, les députés et des différentes composantes de la société civile.

Dans ce contexte, il a loué les efforts de toutes les parties à assurer l’application des décisions prises, le retour de la production et le maintien de la paix sociale dans la région et ce, à travers le dialogue et la concertation.

A noter que les détails de ces décisions seront annoncés le dimanche matin 08 novembre.