Tataouine : Le service Covid est à 100% de sa capacité d’accueil

Le service Covid de l’hôpital régional de Tataouine a atteint 100% de sa capacité et n’est plus en mesure d’accueillir plus de patients, ce qui a suscité une vague de colère parmi les habitants .

Face à la gravité de la situation, ces derniers ont appelé les autorités régionales à trouver une solution en signant des contrats avec un staff para-médical pour pouvoir profiter de la nouvelle unité Covid sans attendre les recrutements du ministère qui pourraient demander beaucoup de temps et de longues procédures.

En effet, le nombre de lits équipés de respirateurs entre le service Covid actuel et la nouvelle unité s’élèvera à 42. Il sera donc possible d’accueillir les patients Covid de la région et des solutions seront également trouvées avec les sociétés pétrolières pour résoudre la pénurie de l’oxygène.