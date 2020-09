Tataouine: Les établissements scolaires déplorent le manque de 350 enseignants

Le commissariat régional de l’éducation dans la région de Tataouine (sud de la Tunisie) a fait état d’un manque d’environ 350 enseignants, pour l’actuelle rentrée scolaire (2020 -2021).

« Il s’agit de 270 instituteurs dans l’enseignement primaire, de 79 professeurs de l’enseignement préparatoire et secondaire », a précisé à l’agence TAP le commissaire régional de l’éducation, Ali Messadi.

‘’Nous avons recouru à la base de données du ministère de l’Education pour recruter des enseignants contractuels afin de remplir les postes vacants dans les différents établissements scolaires dans la région, en particulier dans les zones rurales’’, a-t-il ajouté.

Concernant les conditions de la rentrée scolaire exceptionnelle en vertu des exigences du protocole sanitaire lié au covid-19, le commissaire régional de l’éducation a indiqué que le ministère effectuera une campagne de stérilisation dans tous les espaces éducatifs, en appelant les parents à fournir les masques et le gel hydro-alcoolique à leurs enfants.

La région de Tataouine comprend 107 écoles primaires, où environ 17 mille 600 élèves sont scolarisés.

Près de 14 milles collégiens et lycéens sont inscrits dans 25 écoles préparatoires et 14 lycées.