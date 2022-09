Tataouine-sécheresse : 650 mille plants d’oliviers concernés par le programme d’irrigation

Dans le cadre de la mise en application du programme d’irrigation des oliviers et amandiers impactés par la sécheresse dans le sud tunisien, les services du commissariat régional au développement agricole de Tataouine ont commencé, mercredi, à recevoir les dossiers des agriculteurs sinistrés par 3 saisons consécutives de sécheresse .

Destinés aux agriculteurs adoptant la culture non-irriguée dans le gouvernorat de Tataouine, le programme concerne 650 mille plants d’oliviers dont 500 mille plants productifs.

Le programme d’irrigation des plants d’oliviers se déroulera pendant les mois de septembre et octobre 2022 et sera appliqué dans les gouvernorats de Médenine, Tataouine et Gabès.