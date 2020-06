Tataouine : Sit-in pour demander la libération du porte- parole d’El Kamour

Des protestataires ont observé, mardi , un sit-in devant le siège du Tribunal de première instance de Tataouine après une marche au centre de la ville pour demander la mise en liberté du porte-parole des sit-inneurs d’El Kamour Tarek Haddad.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le membre de la coordination d’El Kamour, Dhaou El Ghoul affirme que la libération de Tarek Haddad est devenue la priorité des sit- inneurs, devançant même l’accord d’El Kamour. Aucun dialogue ne sera possible avant sa mise en liberté, souligne-t-il.

En se référant à l’une des dispositions de l’accord d’El Kamour qui stipule la non-poursuite judiciaire des protestataires, Ghoul appelle au retrait des unités sécuritaires envoyées en renfort dans la région.

Des altercations avec les forces de l’ordre ont eu lieu, dans la nuit de lundi, dans la ville de Ghomrassen (Gouvernorat de Tataouine). L’armée s’est déployée pour protéger les institutions sécuritaires de la ville après l’utilisation de gaz lacrymogène par les forces de l’ordre et l’enregistrement de cas d’étouffement et d’évanouissement parmi les citoyens.

En réaction à des informations ayant circulé sur les réseaux sociaux et les sites médiatiques, le porte -parole du tribunal de première instance à Tataouine indique n’avoir reçu, pour le moment, aucun avis de poursuite contre des responsables sécuritaires pour utilisation excessive de la force ou de gaz lacrymogène.