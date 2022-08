Tataouine : Vers l’élaboration du dossier technique du premier parc géologique en Tunisie

Une délégation d’experts de l’Organisation mondiale pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) s’est rendue, mercredi au gouvernorat de Tataouine, pour une visite de travail qui se poursuivra jusqu’à la fin de ce mois, pour accompagner le comité scientifique chargé de préparer le dossier technique du premier parc géologique en Tunisie et le troisième au niveau africain (après le Maroc et la Tanzanie).

Le gouverneur de la Tataouine, Hafedh Fitouri a rencontré la délégation scientifique et a assuré de la disponibilité de la région à mener à bien ce projet majeur susceptible de contribuer au développement socio-économique.

A cette occasion, le chef du comité scientifique du parc géologique, Mabrouk Montassar a indiqué à l’Agence TAP que l’importance de ce projet, qui sera déployé sur les trois gouvernorats de Tataouine, Gabès et Médenine, s’illustre notamment par la mise en place d’un nouveau modèle de développement basé sur la durabilité et l’équité entre les régions tout en ouvrant des perspectives de coopération internationale entre le réseau des géoparcs dans le monde.

La délégation d’experts a rendu visite mercredi matin à la délégation de Smâr à Tataouine pour inspecter les sites géologiques et historiques de la région.

Le « Géoparc du Dahar » couvrira de 6000 km² et s’inscrit dans le cadre des efforts de sauvegarde et de restauration des sites archéologiques, avec le soutien financier et technique de l’UNESCO.