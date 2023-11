Tchad : Le PAM s’inquiète de « l’arrêt imminent » de l’aide alimentaire

L’ONU s’est alarmée mardi d’un « arrêt imminent » de son aide alimentaire au Tchad face à l’afflux massif de réfugiés fuyant la guerre au Soudan et faute de fonds internationaux, réorientés notamment vers « l’Ukraine et Gaza ».

« Au cours des six derniers mois, il y a eu autant de réfugiés qui ont fui vers le Tchad (…) que durant les 20 dernières années depuis le début de la crise au Darfour (est du Soudan, ndlr) en 2003 », écrit le Programme alimentaire mondial (PAM) de l’ONU dans un communiqué.

« Le PAM alerte aujourd’hui sur un arrêt imminent de son assistance alimentaire et nutritionnelle à 1,4 million de personnes » au Tchad, « dont les nouveaux réfugiés soudanais, en raison de contraintes financières », poursuit l’agence onusienne.

Le Tchad abrite environ 1,4 million de déplacés internes ou réfugiés en raison de conflits dans ce pays et chez ses voisins.

- Publicité-