Tchad: L’ex-opposant Succès Masra nouveau Premier ministre

L’ex-opposant Succès Masra a été désigné Premier ministre du gouvernement de transition ce 1er janvier 2024, selon un décret lu à la télévision nationale par le secrétaire général de la présidence.

Son futur gouvernement aura pour mission d’organiser les élections devant mettre un terme à la transition – ouverte en avril 2021 à la suite de la mort de l’ex-président Idriss Déby – au plus tard en octobre 2024. Le gouvernement, dirigé par le président du parti Les Transformateurs, devra en particulier mettre en place l’Ange, l’autorité électorale prévue par la Constitution et élaborer une loi électorale.

Dans son discours de vœux du 31 décembre 2023, le président de la transition Mahamat Idriss Déby, fils d’Idriss Déby, avait évoqué l’inclusivité nécessaire dans la formation du nouveau gouvernement, et employé le champ lexical du renouvellement.

Il a donc choisi d’appeler à ses côtés celui qui était son plus farouche adversaire il y a encore quelques semaines…

