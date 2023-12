Tchad-Référendum : Le «oui» l’emporte à 86%

Les résultats provisoires du référendum constitutionnel du 17 décembre ont été annoncés : le « oui » l’emporte à 86 %, contre 14 % pour le « non », selon la Commission nationale chargée de l’organisation du référendum constitutionnel (Conorec). Le nouveau texte est censé ouvrir la voie à des élections pour un retour au pouvoir des civils.

Le taux de participation annoncé par la Commission nationale chargée de l’organisation du référendum constitutionnel est de 63.75 %. La participation, c’était un des enjeux majeurs déterminant pour la crédibilité du scrutin.

On attend à ce sujet les premières réactions des différents acteurs de la classe politique. La coalition du «oui» emmenée par le premier ministre de transition Saleh Kebzabo. Les partisans d’un État fédéral, eux, avaient appelé à voter « non » ou « à boycotter » le référendum pour ceux qui dénonçaient un processus « biaisé ».

Le projet de nouvelle Constitution proposé par le gouvernement de transition maintient la forme unitaire de l’État avec une forte décentralisation.

Le texte se veut une étape décisive pour aller vers des élections fin 2024.

Le projet de nouvelle Constitution abaisse l’âge minimum pour se présenter à la présidentielle, de 45 à 35 ans, ce qui permettra en pratique à Mahamat Idriss Deby, qui dirige le Tchad depuis la mort de son père en avril 2021, de se porter candidat.

