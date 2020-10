Tchad : Une école française de commerce ouvre ses portes dans le pays

L’Ecole de commerce de Lyon a signé un accord de partenariat avec l’Université africaine de management et de l’innovation pour implanter un campus au Tchad. Il ouvrira en octobre 2020, et proposera des formations de niveau bachelor, MBA et doctorat dans plusieurs domaines liés au commerce, nous apprend Ecofin.

Grâce à un partenariat avec l’Université africaine de management et de l’innovation (UAMI), l’Ecole de commerce de Lyon, en France, va ouvrir un campus au Tchad dans le courant de ce mois d’octobre.

Le campus logé au sein de l’UAMI est ouvert aux étudiants tchadiens qui souhaitent suivre des études de commerce notamment dans les domaines de la communication, du marketing, des finances, des ressources humaines, du commerce international et de la gestion.

Ces formations de niveau international seront disponibles prioritairement aux étudiants de l’UAMI dans les cycles bachelor, MBA et doctorat.

Par ce partenariat, le président-directeur général de l’UAMI, Sahoulba Gontchomé (photo, à droite) souhaite ouvrir l’enseignement supérieur tchadien à l’international et permettre aux jeunes de décrocher des diplômes reconnus dans les grandes écoles internationales.

L’école lyonnaise s’installe dans un environnement où les écoles de commerce sont rares. L’une des premières est HEC-Tchad, réputée dans la formation des cadres du secteur privé tchadien.

Notons qu’avant le Tchad, l’école française avait signé un partenariat similaire avec l’Institut technique de commerce de Dakar, au Sénégal.