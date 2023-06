Tebboune : « Nous souhaitons accélérer notre adhésion au groupe BRICS »

Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant, jeudi à Moscou , les relations historiques et fortes entre l’Algérie et la Russie, soulignant que sa visite dans ce pays permettra d’approfondir la concertation bilatérale sur de nombreux dossiers.

Lors des entretiens avec son homologue russe, Vladimir Poutine, qui ont eu lieu au Palais du Kremlin, le Président Tebboune a indiqué que « nous sommes d’accord pour dire que la conjoncture internationale est très difficile. Nous souhaitons ainsi accélérer notre adhésion au groupe BRICS, compte tenu de ses grands avantages pour notre économie », selon un compte rendu de l’APS.

Après avoir réaffirmé les positions fermes de l’Algérie quant à la nécessité de faire prévaloir les solutions pacifiques aux crises en Libye et au Mali, il a soutenu que l’Algérie et la Russie partageaient « la même vision » concernant le dossier libyen, étant donné que la Libye « est un pays ami pour la Russie et un pays frère pour l’Algérie. Nous lui souhaitons la stabilité et la sécurité ».

Le président Tebboune a fait part de la conviction de l’Algérie que le règlement de la crise au Mali « ne se fait pas par la force, mais à travers l’accord d’Alger pour la paix et la réconciliation ».

Dans une déclaration conjointe, le président de la République a exprimé ses remerciements au président Poutine « pour son accueil et pour avoir accepté la médiation de l’Algérie dans le conflit opposant actuellement la Russie, pays ami, à l’Ukraine ». Le Président Tebboune a affirmé à son homologue russe que l’Algérie « sera à la hauteur de cette confiance ».

Pour sa part, le Président Poutine a remercié l’Algérie et le Président Tebboune pour cette disposition à fournir des efforts de médiation dans le conflit opposant son pays à l’Ukraine.

Rappelant que l’Algérie est membre du groupe de contact de la Ligue arabe sur l’Ukraine, le Président Poutine a indiqué avoir expliqué au Président Tebboune « la vision russe, les origines de ce conflit, et les circonstances qui l’entourent ».