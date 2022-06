Températures élevées dépassant les moyennes saisonnières de 6 °C dans plusieurs gouvernorats et les maximales seront comprises entre 31 et 37°C dans les régions côtières et les hauteurs et entre 38 et 43 °C dans le reste des régions avec vent de sirocco.

Un vent atteignant 40 km/h soufflera prés des côtes et la mer sera agitée à moutonneuse.

Ciel peu nuageux à partiellement voilé l’après-midi.

