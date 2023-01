Températures en baisse et des chutes de pluies à partir de cet après-midi

-Le temps sera favorable cet après-midi et au cours des journées du jeudi (19 janvier) et vendredi (20 janvier) à la chute de pluies éparses et temporairement orageuses sur le nord et localement le centre ainsi que des chutes de grêle par endroits.

Des précipitations abondantes sont attendues notamment sur l’extrême nord-ouest (entre 30 et 50 millimètres), a indiqué l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures seront en nette baisse dans la plupart des régions, avec des chutes de neige, jeudi 19 janvier, dans les régions situées à l’Ouest dont l’attitude dépassera 800 mètres, aux gouvernorats de Jendouba, du Kef, de Siliana et de Kasserine.

Le vent soufflera fort avec une vitesse de 50 à 70 km/h et atteindra temporairement 90 km/h près des côtes et sur les hauteurs, avec des phénomènes de sable et de la poussière, sur le sud.

Le temps restera favorable, les 21 et 22 janvier à la chute de pluies sur le nord et localement le centre, à la baisse des températures et à des chutes de neige sur les hauteurs ouest.

