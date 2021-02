Les températures seront en hausse, vendredi, et les maximales se situeront entre 18 et 22 degrés au nord et dans les hauteurs et entre 20 et 25 degrés dans le reste des régions, selon l’INM.Le vent sera modéré, et il soufflera avec une vitesse ne dépassant pas les 30 km/h.Des pluies orageuses sont attendues au nord et localement au centre, à partir de samedi soir, avec une baisse des températures.

