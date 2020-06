Températures en légère baisse, samedi

Ce samedi, il est prévu un ciel dégagé sur la plupart des régions. Le vent soufflera de secteur nord relativement fort, de 40 à 60 km au centre et au sud, et modéré de 20 à 35 km au nord.

Mer agitée et températures en légère baisse. Elles varieront entre 30 et 34 degrés au Nord et au Centre et entre 35 et 42 ailleurs avec 47 degrés dans le Sud où sont prévus des coups de sirocco.