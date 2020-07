Temps ensoleillé avec quelques nuages.Les températures toujours en hausse avec des coups de sirocco. Elles dépasseront les moyennes saisonnières. Les maximales varireont entre 32°c et 37°c dans les régions côtières de l’est et entre 37°c et 42°c dans le reste des régions.

Mer agitée dans le nord et peu agitée à l’est du pays.