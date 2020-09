Temps localement brumeux le matin puis ciel nuageux sur l’ensemble du pays

Temps sera, vendredi, localement brumeux le matin puis ciel nuageux sur l’ensemble du pays, d’après l’institut National de la Métrologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Ouest faible à modéré de 15 à 30 Km/h et de secteur Est l’après-midi sur le nord et le centre et la mer sera peu agitée à houleuse dans le Golfe de Gabès et sur la zone de Serrât l’après-midi.

Les températures seront en légère hausse et les maximales se situeront entre 29 et 34 degrés dans le nord et le centre et entre 35 et 39 ??degrés dans le sud.